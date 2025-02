Auto e moto si scontrano a un incrocio a San Giuliano Milanese: gravissimo un 58enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un'auto e una moto si sono schiantate nella mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, all'altezza di un incrocio a San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a una prima ricostruzione, i due mezzi si sarebbero scontrati quasi frontalmente. A riportare le conseguenze più gravi è stato il motociclista di 58 anni che, dopo essere stato sbalzato all'impatto, è finito sull'asfalto riportando traumi multipli. I sanitari lo hanno soccorso che era già in arresto cardio circolatorio e lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale di Rozzano.

Per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale. L'incidente, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), è avvenuto intorno alle 10:30 del 20 febbraio all'incrocio tra via Lombardia e via Umbria nella frazione Civesio di San Giuliano Milanese.

A scontrarsi sono state una moto, guidata da un 58enne, e un Suv Audi, con al volante un 61enne rimasto illeso. Per cause che dovranno essere chiarite dalle forze dell'ordine, i due mezzi si sono scontrati quasi frontalmente.

Il 58enne è stato sbalzato dall'impatto ed è finito contro l'asfalto riportando gravi traumi multipli. I sanitari, arrivati con ambulanza automedica ed elisoccorso, lo hanno trasportato con la massima urgenza, in arresto cardio circolatorio, all'ospedale Humanitas di Rozzano. Il 61enne, invece, era sotto shock per quanto accaduto ma non ha avuto bisogno di cure mediche.