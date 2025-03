Investe un gruppo di motociclisti a Brescia, marito e moglie gravissimi: il conducente dell’auto era ubriaco

video suggerito

È stato arrestato perché ubriaco alla guida l'automobilista 27enne che questa mattina in provincia di Brescia ha falciato cinque moto dopo aver sbandato dalla corsia su cui stava viaggiando. Sottoposto all'alcoltest subito dopo lo schianto frontale, il conducente dell'auto è risultato infatti positivo con un valore più del doppio del limite consentito: per lui, quindi, è immediatamente scattato l'arresto ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito finora stamattina, intorno alle 8.30, il giovane si trovava al volante della sua autovettura lungo la Gardesana 45 bis, strada che porta dalla città al lago di Garda, quando all'altezza di una curva a Prevalle (Brescia) ha invaso la corsia opposta travolgendo cinque moto di un gruppo di una decina di motociclisti. Nello schianto, stando ai dati diffusi dall'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, sono rimasti coinvolti cinque uomini di 27, 53, 55, 58 e 60 anni e tre donne di 51, 55 e 58 anni,

Sul posto sono così intervenuti i soccorsi con quattro ambulanze, due automediche e l’elicottero. Presenti anche i vigili del fuoco di Brescia, che si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli coinvolti, i carabinieri di Brescia e gli agenti di polizia stradale, a cui spettano i rilievi del caso e le indagini per ricostruire la dinamica. Sono stati otto i feriti in totale, di età compresa dai 27 ai 58 anni: tra loro in particolare due, marito e moglie residenti a Milano e trasportati in eliosoccorso (codice rosso) all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e Borgo Trento nel Veronese, sarebbero ora in pericolo di vita.