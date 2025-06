Ubriaco alla guida ignora l’alt della polizia e tenta di investire un agente che gli spara alle gomme: arrestato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un automobilista è stato arrestato nella serata di ieri, sabato 28 giugno, a Pozzolengo (in provincia di Brescia) dopo aver ignorato l'alt della polizia locale e aver quasi investito un agente. Il poliziotto, che non è rimasto ferito, per fermarlo avrebbe esploso due colpi di pistola contro le ruote della vettura. Processato per direttissima, il giudice ha disposto nei confronti del giovane alla guida l'obbligo di firma e aggiornato l'udienza al prossimo 25 luglio.

L'episodio si è verificato intorno alle 21 del 28 giugno nel territorio comunale di Pozzolengo. L'uomo, alla guida dell'auto del padre, si sarebbe imbattuto in un posto di blocco di una pattuglia della polizia locale impegnata nel controllo del territorio. Trovandosi in stato di ubriachezza e avendo alle spalle già un precedente per guida in stato di ebbrezza, invece di fermarsi all'alt l'uomo avrebbe accelerato e provato a scappare.

Nel superare la pattuglia, però, l'uomo avrebbe rischiato di investire un poliziotto. Quest'ultimo, dopo essere riuscito a spostarsi in tempo, avrebbe estratto la pistola d'ordinanza ed esploso due colpi verso le gomme dell'auto. Da lì ne è nato un inseguimento, terminato dopo soli due chilometri. Dai primi controlli è emerso che l'automobilista aveva un tasso alcolemico di 2,41 grammi per litro, ovvero cinque volte superiore al consentito. Arrestato, l'auto non è stata sequestrata in quanto intestata a suo padre.

La mattina seguente è comparso davanti al giudice per l'udienza di convalida. Si è avvalso della facoltà di non rispondere e nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma. Il processo riprenderà il 25 luglio.