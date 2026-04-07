Fugge in moto all’alt dei carabinieri e viene inseguito, poi cade: nascondeva un finto distintivo della polizia

Un motociclista di 58 anni è scappato a tutta velocità alla vista delle divise. I carabinieri di Landriano (Pavia) lo hanno inseguito per 12km circa. L’uomo alla fine ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, ferendosi in modo non grave. Denunciato.

Immagine di repertorio

Un uomo di 58 anni, in sella alla sua moto, alla vista delle divise è scappato a tutta velocità, e senza rispettare l'alt dei carabinieri, si è dato alla fuga. Secondo quanto si apprende, il mezzo – con targa manomessa – sarebbe stato intercettato dai carabinieri di Landriano (Pavia) durante un normale servizio di controllo del territorio, al confine tra le province di Pavia e Milano.

Appena i militari hanno notato che il motociclista non si è fermato ed è fuggito via, l'avrebbero subito inseguito e gli sarebbero stati dietro per circa 12 chilometri, fino a Pieve Emanuele (Milano). Qui il 58enne – a causa della forte velocità – avrebbe perso il controllo della motocicletta e sarebbe caduto sull'asfalto.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi. Presenti gli operatori del 118 inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). L'uomo, che non avrebbe riportato ferite gravi, è stato trasportato all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), dove però ha rifiutato di essere curato.

Dai successivi controlli, i carabinieri hanno trovato l'uomo in possesso di un coltello e di un finto distintivo della polizia. Il 58enne è stato quindi denunciato in primis per resistenza a pubblico ufficiale e poi anche per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, il porto abusivo di coltello, falsità di materiale e possesso di segni distintivi contraffatti.