Investe un pedone e fugge in auto: inseguito e arrestato nella notte pirata della strada 19enne

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia locale per omissione di soccorso e resistenza. Ha investito un pedone, è scappato in auto senza prestare soccorso e non si è fermato all’alt degli agenti. È risultato anche positivo all’alcol test e al pretest per le sostanze stupefacenti.

Ha investito un pedone tra piazza XXV Maggio e viale Gian Galeazzo, nei pressi dei Navigli a Milano, e poi è scappato via in auto. L'incidente si è verificato nella notte, intorno all'1 di oggi, venerdì 10 aprile. Il pedone, un ragazzo di 26 anni, è stato portato all'ospedale Fatebenefratelli, in cui è giunto in codice giallo, quello di media gravità. Fortunatamente le sue condizioni non sono apparse critiche né avrebbe riportato ferite gravi.

Mentre il pirata della strada, appena dopo l'investimento, è scappato via in auto. La polizia locale, intervenuta sul posto, si è messa subito sulle sue tracce. Il giovane è stato individuato in via Cermenate. Nonostante un primo accenno di fermarsi, l'automobilista è ripartito dando il via a un inseguimento durante il quale ha commesso diverse infrazioni al codice della strada, tra cui il passaggio con il semaforo rosso.

Secondo quanto si apprende, la fuga si è conclusa nei pressi di Cantalupa, sull'autostrada, quando il mezzo è stato raggiunto e bloccato anche a causa della foratura di uno pneumatico.

Dopo tutti gli accertamenti del caso, è emerso che il conducente, un 19enne nato a Pavia, è risultato positivo all'alcoltest, tre volte superiore al consentito, e al pretest per sostanze stupefacenti. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di omissione di soccorso e resistenza. Sarà giudicato per direttissima.