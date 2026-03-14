Inseguimento a Milano tra un uomo e un’auto della polizia, agente investito: esplosi colpi di pistola

Nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo 2026, nella zona nord di Milano si è verificato un lungo inseguimento tra un uomo e una Volante della Polizia. Tutto è iniziato dopo una segnalazione di un passante, che ha visto un uomo armato che camminavano in strada e precisamente lungo via Ernesto Teodoro Moneta alla Bovisasca. Proprio lì, dopo la telefonata, è intervenuta una pattuglia della polizia. All'arrivo degli agenti, l'uomo armato era già salito su una automobile, una Peugeot bianca. Quando gli investigatori, gli hanno intimato l'alt, non si sarebbe fermato.

Sarebbe infatti scappato e avrebbe provato a travolgerli. A quel punto, uno degli operatori ha esploso alcuni colpi di pistola senza però riuscire a bloccarlo. Ne è nato un inseguimento, durante il quale l'uomo alla guida dell'automobile, ha investito un agente della Nibbio: si tratta della pattuglia di motociclisti. Dopodiché ha continuato a scappare in direzione Quarto Oggiaro. Gli agenti hanno esploso un altro colpo in direzione delle ruote dell'automobile, ma non sono riusciti a fermarla. Ancora, un altro è stato esploso – sempre alle ruote – lungo via Baranzate, ma anche in quel caso il veicolo è riuscito a proseguire. Una volta arrivati a Bollate, è riuscito a distanziarsi dalla polizia e scappare.

Non è chiaro perché l'uomo fosse armato. Non avrebbe esploso alcun colpo contro gli agenti. Il poliziotto ferito è stato portato in pronto soccorso: ha riportato alcune contusioni, ma non è in gravi condizioni. Adesso toccherà alle forze dell'ordine, capire chi sia il fuggitivo. Non è chiaro se sia stata presa la targa e se questa possa permettere di risalire al proprietario, così da avere almeno un'identità.