Molesta due donne al bar, poi sale in macchina e guida contromano e a fari spenti: denunciato 24enne Un'automobile è stata fermata dalla polizia perché alla guida c'era un 24enne che guidava ubriaco, contromano e a fari spenti. Poco prima aveva molestato due donne.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 12 giugno 2025, un'automobile è stata fermata dalla polizia perché alla guida c'era un 24enne che guidava ubriaco, contromano e a fari spenti. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che, poco prima, aveva molestato due ragazze al bar.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 23, qualcuno aveva telefonato una volante della polizia per richiedere il loro intervento nei pressi di un bar in via Geno perché un ragazzo stava infastidendo due clienti sedute a un tavolino esterno. I poliziotti hanno identificato il giovane (sarebbe un 24enne che è residente in provincia di Sondrio) che sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza ed era molesto.

Gli agenti hanno quindi emesso un ordine di allontanamento. Nonostante questo, pochi minuti dopo, è salito su un'automobile e ha iniziato a percorrere una strada vicino a via Torno contromano e a fari spenti. Hanno fermato il veicolo e scoperto che alla guida c'era il 24enne. Lo hanno sottoposto all'alcol test che ha evidenziato un tasso alcolemico di 0,97 grammi per litro, che è ben oltre il limite consentito.

Il ragazzo è stato accompagnato in questura ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. È stato sanzionato e gli sono stati tolti dieci punti dalla patente. Inoltre, nei suoi confronti, è stato previsto un altro provvedimento di allontanamento.