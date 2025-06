video suggerito

Litiga con la barista e si scaglia con l'auto contro i clienti ai tavolini: amputata la gamba alla 50enne investita Dopo aver litigato con la barista un 41enne con precedenti si è scagliato ad alta velocità contro gli avventori seduti ai tavolini esterni di un bar a Gravellona Lomellina (Pavia). L'impatto, quasi frontale, ha travolto una 51enne che ha riportato l'amputazione di una gamba. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

A cura di Giulia Ghirardi

Un uomo di 41 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo essersi scagliato ad alta velocità contro gli avventori seduti ai tavolini esterni di un bar. L’impatto, quasi frontale, ha travolto una coppia che non è riuscita ad allontanarsi in tempo. La donna, una 51enne, ha riportato l’amputazione di una gamba.

Tutto sarebbe iniziato verso le ore 20:00 di ieri, lunedì 16 giugno, quando a Gravellona Lomellina, in provincia di Pavia, è arrivata una segnalazione al 112 da parte dalla titolare del Bar Caffetteria Antica di corso Insurrezione, per "avventore ubriaco che arreca disturbo". Pochi minuti dopo è arrivata anche una seconda chiamata alla Centrale Operativa dei Carabinieri da parte del personale del 118 per segnalare un investimento di più persone proprio all’esterno del bar caffetteria.

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, un 41enne di origini tunisine con precedenti, si sarebbe infatti recato all’interno del bar con la propria compagna e, dopo aver consumato una bevanda alcolica, avrebbe cominciato a discutere animatamente con i titolari. La lite, durata all'incirca una decina di minuti, sarebbe successivamente degenerata in una colluttazione.

Dopo essere stato allontanato dal locale, l’uomo sarebbe quindi salito a bordo della Fiat 500 della compagna, per poi far scendere con forza dal veicolo la donna, prendere il posto di guida e, dopo una brusca inversione di marcia, scagliarsi ad alta velocità verso gli avventori seduti ai tavolini esterni. L’impatto, quasi frontale, ha travolto una coppia di Gravellona, che non è riuscita ad allontanarsi in tempo. La donna 51enne, trasportata in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, ha riportato l’amputazione di una gamba, mentre l’uomo, 52enne, è stato trasportato in codice giallo presso il Policlinico San Matteo di Pavia con una frattura multipla alla gamba sinistra.

L'aggressore è stato bloccato dai Carabinieri che sono intervenuti sul posto e, dopo essere stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano per alcuni accertamenti volti a verificare il tasso alcolemico e la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue, è stato arrestato per tentato omicidio e quindi portato alla Casa Circondariale di Pavia.