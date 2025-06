video suggerito

Litiga con la barista, sale in auto e sfonda la vetrata del locale: 41enne arrestato, grave una 51enne I carabinieri hanno arrestato un 41enne che con la sua auto ha sfondato la vetrata di un bar a Gravellona Lomellina (Pavia) ferendo 4 persone, una in modo grave. Sembra che poco prima l’uomo avesse litigato con la titolare dell’attività. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 41enne è stato arrestato dai carabinieri nella serata di oggi, lunedì 16 giugno, per aver sfondato la vetrata di un bar di Gravellona Lomellina (in provincia di Pavia) con la propria auto e ferito quattro persone. Stando a una prima ricostruzione, poco prima l'uomo aveva litigato con la titolare del locale e, dopo essersi allontanato, si sarebbe lanciato con la sua Fiat 500 contro la vetrata. Ad avere la peggio è stata una cliente di 51 anni, che pare non fosse in alcun modo coinvolta con il litigio e che è stata trasportata in ospedale con l'elicottero in codice rosso.

L'episodio ha avuto luogo poco prima delle 20 del 16 giugno in corso Insurrezione, la strada principale di Gravellona Lomellina. Secondo quanto appreso finora dai carabinieri della Compagnia di Vigevano, un 41enne di origine tunisina avrebbe avuto una discussione con la titolare di un bar. Quando l'uomo è stato allontanato, sarebbe salito a bordo della sua auto, una Fiat 500 nera, e si sarebbe diretto a tutta velocità contro la vetrata del locale.

Una cliente di 51 anni, che si trovava seduta a un tavolino esterno sul marciapiede, è stata travolta dall'auto. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi con due ambulanze, due auto mediche e l'elisoccorso. I sanitari hanno valutato le condizioni della donna come particolarmente gravi e l'hanno trasportata con la massima urgenza in ospedale con il velivolo. Altre tre donne sarebbero rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Il 41enne, nel frattempo, avrebbe cercato di allontanarsi a piedi. Molte persone sono accorse al bar per capire cosa fosse accaduto e il fuggitivo avrebbe rischiato di venire linciato dalla folla. I carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo e, dopo averlo fermato, lo hanno tratto in arresto.