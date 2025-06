video suggerito

Ferma un camion di passaggio e spara un colpo di pistola contro il finestrino: 35enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 35enne per minaccia, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose. Lo scorso 24 giugno l’uomo avrebbe fermato un camion a Siziano (Pavia) e avrebbe sparato un colpo di pistola contro un finestrino. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 35enne è stato arrestato lo scorso martedì 24 giugno a Siziano (in provincia di Pavia) con le accuse di minaccia, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose. Probabilmente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, mentre si trovava lungo la strada provinciale Binasco-Melegnano avrebbe fermato un camion e, dopo aver minacciato l'uomo alla guida, avrebbe sparato un colpo di pistola rompendo un finestrino del mezzo. I carabinieri della Compagnia di Pavia sono riusciti a disarmarlo e arrestarlo. Ora il 35enne si trova nel carcere di Torre del Gallo, in attesa dell'interrogatorio di convalida.

L'episodio si è verificato nella tarda mattinata del 24 giugno lungo la Binasco-Melegnano nel territorio comunale di Siziano. Qui un 35enne, di origine albanese e residente a Lissone, avrebbe impugnato una pistola e, piazzatosi sul ciglio della strada, avrebbe esploso alcuni colpi in aria per motivi ancora in fase di accertamento.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i carabinieri, ma nel frattempo il 35enne avrebbe fermato un autoarticolato e minacciato il camionista con la pistola. Dopodiché sarebbe salito a bordo del mezzo e, esplodendo un altro colpo con l'arma da fuoco, avrebbe frantumato il finestrino del lato passeggero.

Pochi minuti dopo i carabinieri sono arrivati e lo hanno immobilizzato. I militari hanno sequestrato l'arma del 35enne, che probabilmente era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e lo hanno condotto in carcere con le accuse di minaccia, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose.