Investe due 17enni a Dalmine nella Bergamasca e scappa: alla guida una donna sotto l’effetto di alcol

Aveva investito due 17enni nel tardo pomeriggio di venerdì 3 aprile a Dalmine, in provincia di Bergamo, poi era scappata senza prestare soccorso. L'automobilista – una donna di 40 anni – è stata rintracciata e individuata dai carabinieri della locale stazione di servizio e denunciata. Attualmente risulta indagata per lesioni personali stradali colpose, guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso.

Secondo quanto ricostruito, i carabinieri e il personale sanitario del 118 lo scorso 3 aprile sono intervenuti lungo la strada provinciale 525, in prossimità dell'intersezione con via Vailetta, per un incidente stradale in cui due ragazzi di 17 anni sono stati investiti, mentre attraversavano strada sulle strisce pedonali, da una Lancia Y che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

I giovani, trasportati in codice verde (il meno grave) all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono stati subito medicati. Le loro condizioni fortunatamente non sono risultate gravi e non sono in pericolo di vita.

I militari nel frattempo si sono messi al lavoro per rintracciare il presunto responsabile dell'incidente. Dalle indagini è emerso che si trattasse di una donna di 40 anni, incensurata. Infatti, sin dalle prime fasi dell'identificazione, la donna manifestava i sintomi di un evidente stato di alterazione alcolica. Le indagini proseguono, sotto il coordinamento della procura di Bergamo, per raccogliere ulteriori elementi sulla dinamica dei fatti.