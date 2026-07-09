Maxi incendio a Milano, le indicazioni del Comune ai cittadini: “Evitate attività all’aperto entro 500 metri”

Il Comune di Milano ha diramato alcune indicazioni per chi si dovesse trovare a meno di 500 metri di distanza dal magazzino Bartolini andato a fuoco ieri, mercoledì 8 luglio. In particolare, si raccomanda di evitare attività all’aperto e l’uso di spazi verdi pubblici.

L'incendio al magazzino Bartolini in zona Bovisa a Milano

A seguito dell'incendio che ieri, mercoledì 8 luglio, ha colpito il magazzino di Bartolini in zona Dergano-Bovisa a Milano, il Comune ha raccomandato alla popolazione alcune precauzioni da adottare per chi si dovesse trovare entro un raggio di 500 metri da via don Minzoni 10. Tra queste, come indicato dall'assessore Marco Granelli della Protezione civile, c'è quello rivolto alle scuole di evitare l'utilizzo degli spazi all'aperto.

L'incendio ha colpito il grande magazzino da 8mila metri quadri di Bartolini di via don Minzoni 10 e numerosi container con i pacchi pronti per le spedizioni. Le fiamme sono state circoscritte dai vigili del fuoco ed estinte dopo circa 12 ore di lavoro, ma sono ancora in corso le operazioni di raffreddamento dei punti caldi combustibili da cui sale ancora del fumo. Questa mattina, giovedì 9 luglio, i tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) hanno effettuato un nuovo sopralluogo per verificare la qualità dell'aria, alla ricerca di eventuali sostanze microinquinanti come diossine, furani e IPA. I risultati ottenuti con il campionatore dovranno essere poi inviati in laboratorio e, così, analizzati. Per il momento, i primi rilevamenti effettuati intorno al perimetro dell'azienda non hanno evidenziato valori critici.

Nel frattempo, questa mattina i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Milano hanno fatto il punto della situazione con i vigili del fuoco. Al termine dell'incontro, in accordo con l'Agenzia di tutela della salute milanese, sono state diramate alcune indicazioni per la popolazione valide "esclusivamente in un raggio di 500 metri da via don Minzoni 10". In particolare, si raccomanda di:

non utilizzare gli spazi verdi pubblici

evitare le attività fisiche all'aperto

non consumare la verdura coltivata sul balcone o negli orti

per le scuole e i nidi di evitare l'utilizzo degli spazi all'aperto

Come specificato dall'assessore Granelli, queste precauzioni sono valida da oggi, giovedì 9 luglio, fino a quando l'Arpa o lo stesso Comune di Milano non avranno comunicato i risultati delle nuove rilevazioni. Nel frattempo, c'è chi segnala che, nonostante queste indicazioni, stiano proseguendo alcuni lavori di manutenzione stradale all'interno del raggio di 500 metri raccomandato (a rogo non ancora domato si parlava di due chilometri). La Procura di Milano, intanto, ha aperto un'inchiesta per risalire alle cause dell'incendio.