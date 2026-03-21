Contromano sui Bastioni a Milano, non si ferma all’alt della polizia e finisce contro un’altra Volante: arrestata

Una donna di 29 anni, una cittadina italiana, è stata arrestata a Milano dopo che, ubriaca, ha imboccato contromano con l'automobile i Bastioni di Porta Nuova, non si è fermata all'alt della polizia ed è finita contro un'altra Volante.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 20 marzo 2026. La 29enne si trovava sul veicolo insieme a un'amica. La conducente avrebbe imboccato contromano la strada che si trova lungo i Bastioni di Porta Nuova. Per chi non fosse del capoluogo meneghino, si tratta di una via che cade nel pieno centro della città. Una pattuglia di polizia ha visto quanto accaduto e ha intimato immediatamente l'alt.

La giovane alla guida lo avrebbe proprio ignorato e ha proseguito la sua corsa. Questa è però terminata quando è sopraggiunta un'altra pattuglia delle Volanti: le due automobili, infatti, si sono scontrate tra loro. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I paramedici hanno subito fornito le prime cure sul posto. Fortunatamente nessuno ha riportato gravi ferite. Due agenti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e dimessi con cinque e sette giorni di prognosi.

Sottoposta all'alcoltest, la 29enne è risultata ubriaca. Inoltre, sull'automobile, è stata trovata una pistola a salve. Gli agenti l'hanno arrestata. Dovrà rispondere di diverse accuse: in primis non essersi fermata all'alt. Poi di danneggiamento e lesioni ai danni dei poliziotti. Inoltre è stata denunciata per il possesso della pistola a salve e per guida in stato di ebbrezza. Per alcuni reati è stata denunciata anche l'amica, che si trovava sull'automobile. Non è chiaro se, a seguito dell'incidente, le due giovani abbiano o meno riportato ferite o traumi.