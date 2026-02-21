milano
video suggerito
video suggerito

Anziano di 84 travolge una ragazza a Milano e poi scappa: denunciato

Un uomo di 84 anni ha investito una donna di trent’anni a Milano e poi è scappato. Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato e denunciato.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Ilaria Quattrone
1 CONDIVISIONI
(immagine di repertorio)
(immagine di repertorio)

Nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026, a Milano un uomo di 84 anni ha investito una ragazza e poi è scappato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Qualche ora dopo l'incidente, il pirata della strada è stato individuato e denunciato.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, attorno alle 18, all'incrocio tra via Novara e via Pinerolo. L'84enne stava guidando la sua automobile, una Suzuki Samurai, quando ha investito la trentenne. Dopo averla travolta, è scappato senza fornirle aiuto o chiamare i soccorsi. Qualcun altro – o forse la stessa giovane – ha infatti lanciato l'allarme. Sono così arrivati gli agenti della polizia locale e i medici e i paramedici inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

La giovane ha ricevuto le prime cure del caso sul posto e poi è stata trasferita in ospedale dove le sono stati riconosciuti venticinque giorni di prognosi. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel frattempo, gli agenti della Locale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e si sono messi a lavoro per cercare di risalire all'identità del conducente.

Leggi anche
Ragazzo di 15 anni prende per il collo, aggredisce e rapina un coetaneo nel Bresciano: denunciato

Poco dopo, sono arrivati all'84enne che è stato così denunciato. Adesso, dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso. Inoltre, per procedere a tutti gli accertamenti, l'automobile è stata sequestrata.

Attualità
Cronaca
Lombardia
1 CONDIVISIONI
Immagine
“Il poliziotto gli chiedeva 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno”: gli amici del 28enne ucciso a Rogoredo
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso il 28enne: "Chiedeva il pizzo"
I colleghi del poliziotto: "Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero"
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo"
Gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsi
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views