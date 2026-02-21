Anziano di 84 travolge una ragazza a Milano e poi scappa: denunciato

Un uomo di 84 anni ha investito una donna di trent’anni a Milano e poi è scappato. Gli agenti della polizia locale lo hanno individuato e denunciato.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di giovedì 19 febbraio 2026, a Milano un uomo di 84 anni ha investito una ragazza e poi è scappato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Qualche ora dopo l'incidente, il pirata della strada è stato individuato e denunciato.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio, attorno alle 18, all'incrocio tra via Novara e via Pinerolo. L'84enne stava guidando la sua automobile, una Suzuki Samurai, quando ha investito la trentenne. Dopo averla travolta, è scappato senza fornirle aiuto o chiamare i soccorsi. Qualcun altro – o forse la stessa giovane – ha infatti lanciato l'allarme. Sono così arrivati gli agenti della polizia locale e i medici e i paramedici inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

La giovane ha ricevuto le prime cure del caso sul posto e poi è stata trasferita in ospedale dove le sono stati riconosciuti venticinque giorni di prognosi. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nel frattempo, gli agenti della Locale hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e si sono messi a lavoro per cercare di risalire all'identità del conducente.

Poco dopo, sono arrivati all'84enne che è stato così denunciato. Adesso, dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso. Inoltre, per procedere a tutti gli accertamenti, l'automobile è stata sequestrata.