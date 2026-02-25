Investe e uccide un pedone, poi scappa: 81enne rintracciato e denunciato nel Mantovano

I carabinieri hanno rintracciato l’uomo che ha investito e ucciso un 38enne lo scorso 17 febbraio a Suzzara (Mantova). È un pensionato 81enne, denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le forze dell’ordine che hanno seguito le indagini

Lo scorso 17 febbraio, un 38enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile e lasciato agonizzante sul ciglio di una strada nei pressi di Suzzara, un comune in provincia di Mantova. Oggi, mercoledì 25 febbraio, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il guidatore che non si è fermato a prestare soccorso: è un pensionato 81enne di Suzzara. L'anziano è stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le indagini dei carabinieri

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti risalgono allo scorso 17 febbraio quando l'auto guidata dall'81enne ha investito il 38enne che camminava sul ciglio di una strada di campagna nei pressi di Suzzara. Dopo aver investito l'uomo, però, l'anziano avrebbe proseguito la propria corsa senza fermarsi a prestare soccorso. Una volta lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mantova e gli operatori sanitari del 118: il 38enne è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Le prime verifiche hanno portato il team investigativo a visionare le immagini delle telecamere comunali, individuando un'auto sospetta – intestata all'81enne – che aveva transitato più volte in via Marzole con evidenti danni. Le indagini hanno seguito il veicolo fino a un carrozziere locale, dove è stato ritrovato il mezzo per le riparazioni.

Leggi anche Anziano di 84 travolge una ragazza a Milano e poi scappa: denunciato

L’auto guidata dall’81enne

Sul luogo del ritrovamento del corpo della vittima, la polizia locale ha, inoltre, recuperato frammenti di fanale compatibili con il veicolo, mentre ulteriori pezzi di carrozzeria e vetro, insieme a una lettera adesiva mancante, sono stati rinvenuti nel fossato dove l'uomo era caduto. Sulla base dei numerosi indizi, l'anziano è stato quindi denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.