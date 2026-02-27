milano
Chi era Stefano Strada il motociclista ritrovato morto in un fosso pieno d’acqua nel Mantovano

Si chiamava Stefano Strada, aveva 60 anni ed era residente nel comune di Asola, nel Mantovano, il motociclista che questa mattina è stato ritrovato morto in un fosso pieno d’acqua a bordo strada.
A cura di Francesca Caporello
Si chiamava Stefano Strada, aveva 60 anni ed era nato a Rodigo (Mantova) e residente poco distante, a Asola, il motociclista ritrovato morto questa mattina, 27 febbraio, in un fosso pieno d'acqua a bordo strada, lungo via Borsatta a Castellucchio, nel Mantovano.

L'uomo si trovava in sella alla sia moto, una Yamaha 850, quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo in fosso a bordo strada e morendo sul colpo.  Sull’asfalto restano i segni di una lunga frenata, circostanza che sembra suggerire che la moto viaggiasse ad alta velocità. 

I carabinieri della locale stazione di Viadana in collaborazione con quelli di Mantova, sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire le dettaglio le dinamiche dell'incidente. Questa mattina, intorno alle 11, poco dopo che è stato scoperto il corpo, i militari si sono subito recati sul posto per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Per capire cosa possa essere accaduto, verranno prese in esame le telecamere della zona e sentiti eventuali testimoni presenti al momento dell'uscita di strada del motociclista. Intanto la moto è stata sequestrata, e verrà sottoposta a verifiche.

Presenti sul posto anche il personale medico del 118, con due automediche e un'ambulanza, ma purtroppo l'uomo era già morto al loro arrivo e non hanno potuto far altro che constatarne la morte. L'uomo infatti sarebbe morto poco dopo la caduta.

Cronaca
