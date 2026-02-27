Motociclista ritrovato morto in un fosso pieno d’acqua a bordo strada nel Mantovano

L’incidente è avvenuto in via Borsatta a Castellucchio, nel Mantovano. Il corpo del motociclista è stato ritrovato questa mattina in un fosso pieno d’acqua a bordo strada.

Il corpo di un motociclista di 60 anni è stato ritrovato questa mattina, venerdì 27 febbraio, in un fosso pieno d'acqua lungo via Borsatta, a Castellucchio, nel Mantovano. Per motivi ancora da accertare – non si conosce infatti ancora l'esatta dinamica dell'incidente – l'uomo ha perso la vita a seguito di una caduta, probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo.

Sul posto, questa mattina intorno alle 11, sono giunti immediatamente i soccorsi: due automediche e un'ambulanza del 118. Ma purtroppo nonostante gli sforzi dei soccorritori, per l'uomo non c'era già più niente da fare. Era già morto quando è stato soccorso. Il personale medico quindi non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche i vigili del fuoco di Mantova, per la messa in sicurezza dell'area e il recupero del mezzo, e i carabinieri della locale stazione di Viadana (Mantova) per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Ora si cercherà di capire cosa sia effettivamente accaduto. Se l'uomo è caduto a seguito di un malore, distrazione o un colpo di sonno, oppure se la caduta sia stata causata dall'urto con un altro mezzo. Le forze dell'ordine prenderanno sicuramente in esame le telecamere di videosorveglianza della zona e rintracceranno eventuali testimoni.