Strappano la borsa a un’amica da un’auto a Rozzano, lei prova a fermarli ma viene investita: grave 53enne

Una 53enne è stata investita ieri, 23 marzo, a Rozzano (Milano) da un’auto. La donna avrebbe provato a fermare i rapinatori che avevano appena scippato una sua amica.

Foto di repertorio

Una 53enne è ricoverata da ieri sera, lunedì 23 marzo, all'ospedale Humanitas di Rozzano (nella Città Metropolitana di Milano) in condizioni gravi. Stando a quanto ricostruito, la donna era intervenuta per difendere un'amica che era appena stata scippata da alcuni sconosciuti a bordo dell'auto ma, rimanendo aggrappata alla vettura, era stata investita. La 53enne avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura del bacino, mentre carabinieri e polizia locale sono ancora al lavoro per rintracciare i rapinatori.

L'episodio si è verificato intorno alle 19 del 23 marzo lungo via Bruno Buozzi a Rozzano, nell'hinterland sud di Milano. La 53enne, italiana, stava passeggiando insieme a un'amica di un anno più grande e di nazionalità cinese, quando le due sono state avvicinate da un'auto. Alcuni sconosciuti, rimanendo a bordo del veicolo, avrebbero strappato di dosso la borsa alla 54enne per poi darsi subito alla fuga. L'amica, però, avrebbe provato a rimanere aggrappata alla vettura, venendo però investita.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i soccorsi in codice rosso e i sanitari hanno trasportato la 53enne d'urgenza al vicino ospedale Humanitas. Là i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e la rottura del bacino, ma non è chiaro se sia in pericolo di vita. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri della Tenenza di Rozzano, intervenuti sul luogo dell'incidente insieme agli agenti della polizia locale. Gli investigatori sono sulle tracce dei rapinatori, fuggiti dopo lo scippo.