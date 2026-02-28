Sale in auto e investe di proposito tre persone a Vigevano, 49enne arrestata: gravissimo un ciclista

Una 49enne è stata arrestata a Pavia nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, con l'accusa di tentato omicidio plurimo. La donna, che si è presentata in Questura per costituirsi, avrebbe investito tre persone con la sua auto a Vigevano. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, lo avrebbe fatto di proposito anche se non ci sarebbero collegamenti tra l'automobilista e i tre feriti. A riportare le conseguenze più gravi è stato un ciclista di 48 anni, al momento ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia in prognosi riservata.

La serie di investimenti ha avuto inizio a metà pomeriggio del 27 febbraio in corso Milano a Vigevano. Una ragazza di 19 anni stava pedalando in sella alla sua bicicletta, quando è stata colpita dallo specchietto dell'auto condotta dalla 49enne che si è subito allontanata. La giovane non avrebbe riportato particolari conseguenze e non ha avuto bisogno dell'assistenza medica.

Poco dopo le 20, in corso Cavour un 51enne è stato quasi travolto appena sceso dall'auto. L'uomo ha riportato solo una contusione a una mano e non è stato necessario il trasporto in ospedale. In seguito a questo episodio, si sono attivati gli agenti del Commissariato di Vigevano che si sono messi sulle tracce della 49enne. La donna, infine, avrebbe travolto un ciclista di 49 anni in viale Petrarca. L'uomo è stato soccorso in condizioni gravissime e, dopo essere stato intubato, è stato trasportato con la massima urgenza in elicottero all'ospedale San Matteo di Pavia, dove è ora ricoverato in prognosi riservata. Il 49enne sarebbe anche stato derubato del suo marsupio, nel quale custodiva documenti e contanti.

Mentre gli agenti della polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Vigevano procedevano con gli accertamenti del caso, la 49enne si è presentata in Questura a Pavia per costituirsi. La donna, residente in un paese della provincia e apparsa in condizioni di evidente squilibrio, ha raccontato tutto ai poliziotti ed è stata tratta in arresto per tentato omicidio plurimo. Non sono ancora chiari i motivi del suo gesto.