Picchia un 90enne intervenuto in difesa della vicina poi morto in ospedale: stalker arrestato per omicidio

I carabinieri di Vigevano (Pavia) hanno arrestato un 51enne per omicidio preterintenzionale. L’uomo, già ai domiciliari per stalking, avrebbe aggredito un 90enne intervenuto in difesa di una vicina di casa e gli avrebbe provocato lesioni che lo hanno portato poi al decesso.

Foto di repertorio

Un 51enne è stato arrestato questa mattina, domenica 22 febbraio, dai carabinieri di Vigevano (in provincia di Pavia) perché accusato di omicidio preterintenzionale. Stando a quanto ricostruito, sarebbe stato lui lo scorso 29 settembre a far cadere un 90enne in un palazzo di Mortara, Salvatore Riccobene, causandogli fratture multiple alle costole e un grave trauma cranico. L'anziano era intervenuto per difendere una 56enne da quello stalker ed è deceduto in ospedale il 20 ottobre seguente.

Le indagini su quanto accaduto lo scorso 29 settembre sono state affidate ai carabinieri della Sezione Operativa di Vigevano, coordinati dalla Procura di Pavia. Quel giorno, in un palazzo di via Marzotto a Mortara, il 90enne era intervenuto in difesa di una vicina 56enne perché aggredita da un uomo, dalla quale avrebbe subito già in passato altri atti persecutori da parte di quello stesso soggetto. L'anziano, in quel momento supportato dalla moglie, sarebbe stato spinto a terra dal 51enne e aveva riportato fratture multiple alle costole e un grave trauma cranico.

L'anziano era stato trasportato all'ospedale di Mortara. All'inizio le sue condizioni sembravano stabili, poi però sarebbero precipitate in pochi giorni e il 20 ottobre è deceduto. Nel frattempo, a novembre il 51enne era stato arrestato, e posto prima in carcere e poi ai domiciliari, per stalking nei confronti della 56enne. La Procura aveva aperto un fascicolo su quanto accaduto il 29 settembre e disposto l'autopsia sul corpo del 90enne. Dall'accertamento medico-legale sarebbe emerso che l'anziano era morto proprio a causa delle lesioni gravissime provocategli dal 51enne.

Per questo motivo, su ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, la mattina del 22 febbraio i carabinieri della Sezione Operativa di Vigevano si sono presentati presso l'abitazione del 51enne (in una località in provincia di Como) ed è stato tratto in arresto per omicidio preterintenzionale. L'uomo si trova ora nel carcere Torre del Gallo di Pavia a disposizione dell'autorità.