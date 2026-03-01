milano
Accoltella il coinquilino dopo una lite, arrestato operaio nel Pavese: 27enne in fin di vita

Un 27enne è stato accoltellato per tre volte dal coinquilino 45enne a Pieve Porto Morone (Pavia). L’aggressore è stato arrestato, la vittima è stata portata in ospedale in fin di vita.
A cura di Giulia Ghirardi
Nel corso della serata di ieri, sabato 28 febbraio, un operaio di 45 anni di origini liberiane è stato arrestato a Pieve Porto Morone, un piccolo comune in provincia di Pavia, accusato di tentato omicidio. L'uomo, secondo quanto appreso, avrebbe accoltellato il coinquilino 27enne per tre volte al termine di una violenta lite.

Dalla lite all'arresto

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il litigio, scaturito da futili motivi, sarebbe iniziato all'interno dell'appartamento in via 4 Novembre dove i due vivevano come coinquilini. La situazione sarebbe, però, precipitata a tal punto che l'aggressore avrebbe inseguito la vittima all'esterno dell'abitazione, raggiungendola alle spalle e colpendola con un coltello recuperato in casa con tre fendenti, uno dei quali grave vicino ai polmoni.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Chignolo Po (Pavia), insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Stradella (Pavia), che hanno bloccato l'aggressore con l'accusa di tentato omicidio ai danni del coinquilino. I militari sono anche riusciti a recuperare il coltello utilizzato per l'aggressione che è stato posto sotto sequestro.

