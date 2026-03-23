Donna accoltellata in strada a Milano dopo una lite, fermato un 49enne: la pista della droga e della prostituzione

Un 49enne con precedenti di polizia è stato fermato in zona Inganni a Milano, dopo l’aggressione e l’accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuti ieri in via Livraghi.

Foto di repertorio

La Polizia di Stato di Milano ha fermato un 49enne con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate dopo l'aggressione e l'accoltellamento di una donna di 31 anni avvenuti nel pomeriggio di ieri, domenica 22 marzo, in via Livraghi, non distante dalla fermata della metro di Villa San Giovanni, a Milano Nord-Est.

Secondo quanto si apprende, l'uomo – con precedenti di polizia – ieri avrebbe aggredito la 31enne prima all'interno di un'abitazione di via Livraghi e poi, una volta in strada, l'avrebbe accoltellata all'addome al culmine di una furiosa lite scoppiata molto probabilmente per un debito di droga. Alla lite avrebbe preso parte anche un amico 24enne della donna, rimasto ferito a un braccio. Sarebbe stato lui a fornire indicazioni agli agenti sul luogo in cui avrebbero potuto individuare l'aggressore.

La 31enne, subito soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, si troverebbe ancora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non risulterebbe in pericolo di vita.

La Polizia, ora al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto, sta conducendo indagini sul conto delle persone coinvolte. Sullo sfondo, come emerge dai primi accertamenti, potrebbero esserci vicende di droga e prostituzione. È emerso inoltre che tra la donna e l'aggressore ci sarebbe stata una relazione, interrotta circa un anno fa. Gli agenti stanno inoltre analizzando i telefoni dell'aggressore, della vittima e del 24enne per trovare altri dettagli utili alle indagini.

Il 49enne, è stato trovato a casa di un amico – in zona Inganni, dalla parte opposta della città, in zona Milano Ovest – in cui si sarebbe rifugiato dopo aver compiuto l'aggressione.