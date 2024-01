Corteo pro Palestina a Milano, carabinieri caricano i manifestanti: “Fateci passare, fascisti” “Ce la fate con i manganelli eh?”, si sente gridare da qualcuno in testa al corteo dopo essere stato colpito durante una carica di alleggerimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Centinaia di persone sono scese in piazza a manifestare per la Palestina, sfidando la mancanza di autorizzazioni, non rilasciate dalla questura per la giornata di oggi, 27 gennaio 2024, Giorno della Memoria, come sta avvenendo anche nella capitale.

A Milano il corteo, ufficialmente rinviato a domani, è partito da piazzale Loreto nel primo pomeriggio ed ha continuato a procedere indisturbato e tranquillo fino a quando, dopo aver percorso quasi tutta via Padova, si è fermato davanti ad un cordone di carabinieri e polizia in assetto antisommossa, dopo aver percorso qualche decina di metri in direzione della periferia. I ragazzi delle prime file hanno iniziato ad utilizzare i bastoni delle bandiere per farsi strada e lanciato alcuni oggetti contro le forze dell'ordine.

"Fascisti, fateci passare", hanno gridato. Sono iniziati i primi cori, mentre il corteo tentava di forzare lo schieramento in via Bambaia. Gli agenti, schierati da una parte all'altra della via in assetto antisommossa, hanno bloccato i manifestanti, caricandoli.

Gli scontri fra polizia e manifestanti

Subito dopo i cori sono partiti i primi spintoni: gli agenti si sono fatti largo con gli scudi, spintonando la testa del corteo. Poi hanno tirato fuori i manganelli e hanno iniziato a colpire i primi manifestanti. Nel frattempo, dal resto del corteo, sono continuati i cori. "Fascisti, vergogna, buu", gridano i manifestanti che, secondo le agenzie, sarebbero saliti ad almeno 1200. "Siete delle merde, ce la fate con i manganelli eh? Vieni con me", si sente una voce alzarsi fuori dal coro, fra quelli più avanti, fra le persone colpite.