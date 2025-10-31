“Dammi il codice di sblocco del cellulare o ti accoltello”: il video del rapinatore della metro blu M4 a Milano

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per aver minacciato e derubato alcuni passeggeri della metro M4 di Milano tra il 17 e il 20 ottobre: con il codice di sblocco dello smartphone ha poi utilizzato le carte di credito delle vittime. Il giovane è stato rintracciato grazie alle telecamere della metropolitana.

Si avvicinava ai passeggeri della metro blu M4 armato di coltello. E avvicinandolo al fianco delle vittime, intimava loro di farsi consegnare il cellulare con tanto di codice di sblocco e soldi contanti.

Per questo lo scorso 28 ottobre è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata ed estorsione il 18enne che, per ben tre volte (accertate) avrebbe minacciato e derubato alcuni ragazzi tra i vagoni e la banchina della metropolitana blu M4 di Milano e i bus della linea 50, che collega Lorenteggio al centro di Milano: il giovane, rintracciato dai poliziotti del Commissariato Porta Genova attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della metro, aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la persona.

Gli episodi contestati si sono verificati tra il 17 e il 20 ottobre. Venerdì 17 ottobre, alle ore 23.30 circa, mentre era a bordo di un autobus ATM linea 50, aveva rapinato un 29enne dello smartphone, tenendo la mano nella tasca e fingendo di possedere un’arma per costringerlo a scendere alla fermata di piazza Napoli.

Dopo due giorni, domenica 19 alle ore 06.30 circa, lungo la banchina della fermata Frattini della linea metropolitana M4 aveva invece avvicinato un ragazzo di 23 anni seduto in attesa del treno e, puntandogli l'estremità di una lama nel fianco, lo aveva minacciato per farsi consegnare il telefono cellulare. Ottenuto il dispositivo, il 18enne aveva costretto la vittima a fornirgli anche il codice di sblocco e 10 euro in contanti che custodiva nel portafoglio. Poi si è subito allontanato e ha effettuato acquisti per x in un bar tabacchi e all'interno di un supermercato, pagando con la carta di credito della vittima ottenuta attraverso il sistema Apple Pay del telefono rubato, grazie al codice di sblocco che si era fatto fornire sotto minaccia del coltello.

Dopo circa mezz’ora, sempre domenica 19, a bordo di un vagone della MM4 in direzione San Cristoforo, l’indagato avrebbe in seguito avvicinato un altro coetaneo minacciandolo con una lama, facendosi consegnare il cellulare e costringendolo di conseguenza a fornirgli il codice di sblocco. Ma non solo. Alla fermata successiva, una volta aperte le porte del treno, avrebbe obbligato la vittima a terminare la sua corsa e scendere sulla banchina.