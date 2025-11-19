Accoltella un ragazzo al collo durante una lite a Codogno: 17enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri di Codogno (Lodi) hanno arrestato un 17enne per tentato omicidio. Sarebbe stato lui lo scorso giugno a ferire al collo un suo coetaneo al culmine di una lite.

Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri di Codogno (in provincia di Lodi) con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un coetaneo. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, la sera del 26 giugno lo avrebbe ferito con una coltellata al collo al culmine di un litigio. Solo per pochi centimetri, la lama non ha reciso l'arteria carotide della vittima. Ora il 17enne si trova nel carcere minorile ‘Beccaria' di Milano, mentre l'arma non è stata ancora ritrovata.

L'aggressione si era verificata la sera del 26 giugno scorso in piazza Cairoli a Codogno. Un gruppo di ragazzi si era radunato attorno a una panchina, non lontana dalla movida del centro, quando sarebbe scoppiata una discussione. In pochi istanti, sarebbe degenerata con un 17enne, di origine marocchina, crollato a terra con una profonda ferita al collo. Trasportato con la massima urgenza in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia, era stato medicato e dimesso con una prognosi di pochi giorni. La lama, infatti, non gli aveva reciso l'arteria carotide per una questione di centimetri.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Compagnia locale, che avevano iniziato ad ascoltare i ragazzi presenti quella sera. Tra questi, un ragazzo di 17 anni di origini macedoni e con piccoli precedenti alle spalle. Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Milano, hanno portato cinque mesi più tardi all'arresto del presunto responsabile. Si tratta di un 17enne, anche lui macedone, che è stato fermato nella giornata di oggi, mercoledì 19 novembre, con l'accusa di tentato omicidio.

Gli investigatori sono arrivati a lui attraverso varie testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. La Procura minorile milanese, che ha coordinato le indagini, ha chiesto e ottenuto per il 17enne la misura cautelare del carcere e ora si trova detenuto nel carcere ‘Beccaria'. Gli accertamenti su quanto accaduto quella sera, però, sono ancora in corso.