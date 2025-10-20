Aggredisce con il machete un 18enne e un 24enne in Ticinese: 19enne arrestato per duplice tentato omicidio

Un 19enne ha aggredito con un machete un 18enne e un 24enne nelle prime ore del 19 ottobre “senza motivo”. Il ragazzo, poi arrestato per duplice tentato omicidio, è stato a sua volta preso a calci e pugni in una spedizione punitiva organizzata dagli amici delle vittime.

Immagine di repertorio

Un 19enne è stato arrestato nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre con l'accusa di duplice tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito da polizia locale e carabinieri, il giovane avrebbe ferito un 18enne nei pressi del Naviglio Pavese a Milano con due fendenti di machete alla testa e, poco dopo, un 24enne che era intervenuto in soccorso dell'amico con un colpo a un braccio. Lo stesso 19enne, poi, sarebbe stato bloccato da circa 15 persone in piazza Tito Lucrezio Caro in una sorta di spedizione punitiva.

Poco prima delle 4 di domenica notte un agente della polizia locale, che si trovava nell'ufficio del Comando di via Pietro Custodi, si è affacciato dalla finestra e ha visto un gruppo di giovani che stava inseguendo un ragazzo. Arrivati in piazza Tito Lucrezio Caro, i poliziotti hanno trovato due giovani a terra: un 19enne di origine tunisina e un 18enne egiziano, il quale aveva in mano un coltello da cucina. Nel frattempo, una pattuglia dei carabinieri ha trovato in corso San Gottardo un 24enne, anche lui egiziano, con una grave ferita a un braccio. Trasportato al Policlinico, ha rimediato la frattura scomposta di radio e ulna.

Stando a quanto ricostruito, il 19enne trovato a terra poco prima avrebbe aggredito il 18enne lungo il Naviglio Pavese "senza motivo", colpendolo con un machete due volte alla testa. All'aggressione avrebbe assistito l'amico 24enne della vittima, il quale era intervenuto in suo soccorso. A sua volta, sarebbe stato colpito sempre dal 19enne al braccio che aveva alzato per difendersi. A quel punto, gli altri amici del 18enne sarebbero intervenuti e avrebbero rincorso il 19enne fino in piazza dove, una volta raggiunto, lo hanno colpito con calci e pugni.

Leggi anche Litiga con un 44enne in un bar a Treviglio e lo accoltella alla gola: 27enne arrestato per tentato omicidio

Il 19enne ha riportato ferite non gravi e si trova in questo momento piantonato all'Humanitas di Rozzano. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per duplice tentato omicidio. Il 18enne è ricoverato all'ospedale San Paolo per le ferite alla testa ed è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, dato che è stato trovato in possesso di un coltello da cucina.