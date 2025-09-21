Dieci persone lo aggrediscono in zona Amendola a Milano: 32enne ferito con numerose coltellate

Foto di repertorio

Un 32enne è stato soccorso dai sanitari nella notte tra sabato 20 e domenica 21 settembre nei pressi della fermata Amendola della metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato ferito con diverse coltellate mentre si trovava in compagnia di due amici. Ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo composto da una decina di uomini, per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri. Il 32enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda, dove si trova al momento ricoverato. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

L'agguato sarebbe andato in scena intorno all'1 di notte del 21 settembre in via Pellizza da Volpedo, in zona Amendola. Il 32enne, di origine egiziana, stava passeggiando in compagnia di due connazionali quando sarebbero stati aggrediti da una decina di uomini. All'arrivo dei sanitari di Areu, l'unico ad aver riportato ferite era stato il 32enne: era stato raggiunto da diversi fendenti in varie parti del corpo e, anche se la prima segnalazione parlava di una sparatoria, non sarebbe stato ferito con armi da fuoco e nel primo sopralluogo non sarebbero stati ritrovati bossoli. Gli altri due erano illesi e sono stati ascoltati dai carabinieri.

Il 32enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Mentre gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di via Moscova si sono occupati dei rilievi sul luogo dell'aggressione, i militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona. La speranza è che abbiano inquadrato gli istanti dell'aggressione è la direzione di fuga.