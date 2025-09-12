Ragazzo di 21 anni accoltellato in pieno giorno a Milano: è grave

Oggi pomeriggio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in via Monreale, a Milano. Il giovane è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Non si sa se il suo aggressore sia in fuga.

Oggi pomeriggio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nei pressi di piazzale Segesta, a Milano, in zona San Siro. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda in codice rosso. Al momento non è stata diffusa ancora nessuna informazione sul presunto aggressore e non è chiaro se sia riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti del caso per fare luce sull'accaduto.

L'aggressione è avvenuta nel pieno pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre, attorno alle 16:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 21enne si trovasse in via Monreale quando, per motivi ancora in fase di accertamento, arrivato all'altezza del civico 18, è stato raggiunto da almeno una coltellata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza al ragazzo, trovato in gravi condizioni ma, a quanto pare, cosciente. Il 21enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano, che hanno effettuato tutti i rilevi necessari per fare luce sull'accaduto, oltre che per identificare e individuare l'aggressore.