milano
video suggerito
video suggerito

Ragazzo di 21 anni accoltellato in pieno giorno a Milano: è grave

Oggi pomeriggio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in via Monreale, a Milano. Il giovane è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Non si sa se il suo aggressore sia in fuga.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Alice De Luca
1 CONDIVISIONI
(Archivio)
(Archivio)

Oggi pomeriggio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato nei pressi di piazzale Segesta, a Milano, in zona San Siro. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi e il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda in codice rosso. Al momento non è stata diffusa ancora nessuna informazione sul presunto aggressore e non è chiaro se sia riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono comunque in corso tutti gli accertamenti del caso per fare luce sull'accaduto.

L'aggressione è avvenuta nel pieno pomeriggio di oggi, venerdì 12 settembre, attorno alle 16:00. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il 21enne si trovasse in via Monreale quando, per motivi ancora in fase di accertamento, arrivato all'altezza del civico 18, è stato raggiunto da almeno una coltellata. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118, arrivati con un'ambulanza e un'auto medica, hanno prestato una prima assistenza al ragazzo, trovato in gravi condizioni ma, a quanto pare, cosciente. Il 21enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano, che hanno effettuato tutti i rilevi necessari per fare luce sull'accaduto, oltre che per identificare e individuare l'aggressore.

Attualità
Cronaca
Lombardia
1 CONDIVISIONI
Immagine
La ragazza stuprata alla stazione di San Zenone al Lambro: “Mi ha sbattuta per terra, pensavo di morire”
L'aggressore ha 25 anni: aveva già precedenti per lesioni e maltrattamenti
Il presunto aggressore è stato fermato grazie al test del Dna
La 18enne è stata picchiata e violentata mentre andava a prendere il treno
Chi è Harouna Sangare, il 25enne fermato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views