Giovane di 19 anni colpito con un fendente all’addome in centro a Milano: caccia all’aggressore

Un 19enne è stato aggredito con un fendente all’addome. Non sarebbe in pericolo di vita. È successo ieri sera in piazza Mercanti, in centro a Milano.
A cura di Francesca Caporello
Aggressione in pieno centro a Milano, a un passo da piazza Duomo. Secondo le prime informazioni diffuse, ieri sera, martedì 25 novembre, poco prima delle 20, un giovane di 19 anni, di origine egiziana, sarebbe stato aggredito con un fendente all'addome nei pressi di un fast food di piazza Mercanti.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi con un'ambulanza del 118, inviata da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della città metropolitana di Milano. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Milano.

Come spiegato a Fanpage.it da fonti investigative il giovane 19enne avrebbe riportato due ferite all'addome, fortunatamente nulla di grave, e non è in pericolo di vita. Mentre per quanto riguarda l'aggressore, al momento in fuga, ad ora si hanno ancora poche informazioni. La Polizia lo sta cercando. 

Come emerge anche dalle informazioni fornite da Areu, il 19enne sarebbe stato trasportato in codice giallo, quello che indica la media gravità, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano per tutte le cure del caso e accertamenti.

Le indagini in corso, da cui si potrà  ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, prendono avvio anche dalle testimonianze di persone presenti sul posto al momento dell'aggressione. Da chiarire ancora anche la causa che scatenato la violenza nei confronti della giovane vittima. Maggiori dettagli emergeranno con ogni probabilità nelle prossime ore.

