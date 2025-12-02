Grida al padre “se non mi aiutate accoltello qualcuno” e ferisce una donna in cortile: 28enne arrestato a Milano

Un 28enne è stato arrestato a Milano per aver ferito con un coltello una passante. Il giovane poco prima aveva litigato con il padre e gli aveva detto: “Se non mi aiutate accoltello qualcuno”.

(Archivio)

Un 28enne è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre, in zona Crescenzago a Milano dopo aver accoltellato una passante. Il giovane, infatti, poco prima avrebbe avuto una discussione con il padre nell'abitazione di lui e, una volta sceso in strada, si sarebbe scagliato contro una donna che non conosceva. La 26enne avrebbe riportato ferite non gravi alle braccia, poiché sarebbe riuscita a difendersi, con una prognosi di 20 giorni.

L'episodio si è verificato intorno alle 23 dell'1 dicembre nei pressi di via Flumendosa. A chiamare il numero unico per le emergenze 112 è stato il padre di un 28enne con il quale aveva appena avuto una discussione. Il giovane, italiano pregiudicato con precedenti contro il patrimonio e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e con problemi di abuso di alcolici, avrebbe gridato al genitore: "Se non mi aiutate accoltello qualcuno", prima di uscire di casa brandendo un coltello da cucina.

Una volta in cortile, il 28enne si sarebbe imbattuto in una ragazza che, ignara di quanto stava accadendo, si stava recando proprio in quel palazzo a trovare alcuni amici. L'uomo si è scagliata contro di lei e ha iniziato a colpirla sulle braccia che la 26enne era riuscita ad alzare in tempo per difendersi. Il giubbotto imbottito indossato dalla giovane è riuscito ad attutire almeno in parte i colpi, così avrebbe riportato tagli superficiali giudicati guaribili in 20 giorni.

In soccorso della 26enne sono intervenuti i vicini, mentre l'aggressore è rimasto nel cortile in attesa delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato che lo hanno tratto in arresto senza che questo opponesse loro resistenza.