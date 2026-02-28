milano
video suggerito
video suggerito

Tiene in casa 47 chili di cocaina e altri 151 di hashish dal valore di oltre 6 milioni di euro: 30enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 30enne a Villa d’Adda (Bergamo) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In casa gli hanno trovato 47 chili di cocaina e 151 di hashish, dal valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Enrico Spaccini
0 CONDIVISIONI
Le sostanze stupefacenti sequestrate dai carabinieri
Le sostanze stupefacenti sequestrate dai carabinieri

Un 30enne è stato arrestato nella notte di venerdì 27 febbraio a Villa d'Adda (in provincia di Bergamo) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo una serie di appostamenti, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. I militari hanno trovato in casa 47 chilogrammi di cocaina e 151 di hashish, oltre a 2.035 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento. Se immesso nel mercato, quel quantitativo di droghe avrebbe potuto fruttare più di 6 milioni di euro. Il 30enne è stato poi portato in carcere a Bergamo.

Da diverso tempo i carabinieri di Ponte San Pietro, con il supporto della sezione operativa di Bergamo, stavano svolgendo indagini a Villa d'Adda attraverso osservazioni, controlli e pedinamenti. Secondo i militari, infatti, nel comune bergamasco è attiva una importante rete di spaccio. Le attenzioni degli investigatori si sono concentrate su un 30enne, di origine senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, che la notte del 27 febbraio è stato visto uscire di casa con un atteggiamento circospetto. A quel punto, i carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo e sottoporlo a perquisizione.

Nell'appartamento in cui risiede, i carabinieri hanno trovato 47 chili di cocaina e 151 di hashish, il tutto suddiviso in diversi involucri e panetti pronti per essere venduti. Una volta sequestrata la sostanza, i carabinieri hanno tratto in arresto il 30enne per detenzione di droga ai fini di spaccio e lo hanno trasportato in carcere a Bergamo. Le indagini comunque proseguono per ricostruire la rete di distribuzione delle sostanze a Villa d'Adda e l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

Attualità
Bergamo
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è il conducente del tram deragliato a Milano: 30 anni di esperienza in Atm
Com'è possibile che un tram sia deragliato in quel modo a Milano: cosa sappiamo finora
Chi erano Ferdinando Favia e Abdou Karim Touré le due vittime del tram deragliato a Milano
Il video del deragliamento e l'impatto contro un palazzo in viale Vittorio Veneto
La Procura di Milano aprirà un fascicolo d'indagine per omicidio e lesioni colpose
Il conducente del tram deragliato a Milano: "Mi sono sentito male", accertamenti sullo scambio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views