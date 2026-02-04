Nascondono 30 dosi di cocaina in un lockbox nel centro di Milano: arrestati due giovani

Un 24enne e un 23enne sono stati arrestati per spaccio. I due sono stati sorpresi in piazzale Lotto a Milano a vendere cocaina a un automobilista. Usavano una lockbox per nascondere la droga.

La polizia locale di Milano ha arrestato un 24enne e un 23enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I vigili li avrebbero sorpresi mentre vendevano cocaina a un automobilista in piazzale Lotto a Milano, dopo aver preso le dosi da consegnare da un lockbox fissato a una ringhiera. Durante un successivo controllo, i poliziotti hanno trovato all'interno della scatoletta 25 grammi di cocaina, suddivisi in 30 dosi.

Gli agenti della polizia locale hanno assistito a tutto il processo di spaccio. Mentre un ragazzo faceva da "palo" per controllare che nessuno vedesse cosa stava accadendo, l'altro si era diretto verso una lockbox fissata a una ringhiera di via Uccello, in zona piazzale Lotto. Le lockbox sono scatolette chiuse con una combinazione dove solitamente vengono lasciate le chiavi delle camere o degli appartamenti affittati per tempi brevi tramite piattaforme online. Una pratica che il Comune di Milano ha vietato con l'anno nuovo proprio per ragioni di sicurezza, oltre che di decoro urbano.

Uno dei due giovani, dunque, avrebbe ritirato dalla lockbox alcune dosi di cocaina e si è diretto verso un automobilista posizionato in doppia fila poco distante per effettuare la consegna. A quel punto, gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato entrambi. I due, un 24enne e 23enne entrambi di origine egiziana, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Già noti alle forze dell'ordine, hanno numerosi precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti.