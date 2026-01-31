Si veste da rider e finge di consegnare cibo per portare droga a domicilio: 24enne arrestato a Milano

Foto di repertorio

Un ragazzo di 24 anni, di origini peruviane, è finito nei guai per detenzione ai fini di spaccio di quasi mezzo chilo di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si apprende, il 24enne – con precedenti di polizia e già noto alle forze dell'ordine – sarebbe stato arrestato dai poliziotti del commissariato Scalo Romana durante un servizio di controllo effettuato dagli agenti nei pressi di una struttura ricettiva in via Quintosole, zona a Sud di Milano. I fatti risalgono a giovedì scorso, verso le 20.

Stando a quanto emerso finora, gli agenti giunti all'ingresso della struttura avrebbero trovato ad accoglierli il 24enne che alla vista delle divise avrebbe cercato subito di defilarsi, dicendo in un primo momento di essere un addetto alle pulizie e di non poterli fare entrare nell'appartamento senza averlo chiesto prima al proprietario. I poliziotti di via Chopin, una volta fatto ingresso nel locale, hanno notato bilancini di precisione, denaro contante e pezzi di sostanza bianca e marrone.

Inoltre il 24enne è stato trovato in possesso di 3 etti di marijuana, un etto di hashish, 10 bustine di cocaina rosa e 15 di cocaina, alcune boccette di popper – preparati liquidi che contengono sostanze appartenenti alla famiglia dei nitriti alchilici – materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti. Da quanto emerso, il 24enne che aveva preso in affitto l'appartamento per circa un mese, utilizzava abbigliamento ed equipaggiamento propri delle piattaforme digitali di food delivery per provvedere alla consegna a domicilio delle varie sostanze stupefacenti.