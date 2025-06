Borseggiano una donna davanti al supermercato e scappano in auto contromano per Monza: arrestati

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 37enne e un 40enne sono stati arrestati dagli agenti dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Monza per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due avrebbero borseggiato un'anziana all'esterno di un supermercato per poi fuggire in auto per le strade di Monza anche contromano. Una volta raggiunti dai poliziotti, avrebbero provato a evitare l'arresto colpendoli con pugni e gomitate.

L'episodio ha avuto luogo nella mattinata dello scorso sabato 30 maggio nei pressi di un supermercato di via della Guerrina a Monza. A chiamare la centrale operativa della Questura è stato il personale di vigilanza del punto vendita, il quale ha riferito che una signora anziana era stata appena borseggiata del portafoglio nel parcheggio. Arrivati sul posto, gli equipaggi della polizia hanno notato un uomo correre in direzione di una Opel Corsa e salire a bordo del veicolo, guidato da un complice.

Le Volanti hanno iniziato l'inseguimento, poiché nonostante l'alt l'auto aveva continuato la sua corsa. Per non restare bloccati nel traffico, i due fuggitivi nei pressi di viale Marconi avrebbero oltrepassato lo spartitraffico della carreggiata continuando la corsa verso Sesto San Giovanni contromano. Arrivati nei pressi di un'area verde, i due avrebbero abbandonato l'auto e provato ad allontanarsi a piedi.

Gli agenti della Questura, però, sono riusciti a raggiungerli e ad arrestarli, nonostante i pugni e le gomitate ricevute. I fuggitivi sarebbero un 37enne e un 40enne entrambi di nazionalità peruviana, regolari sul territorio ma senza fissa dimora, e con precedenti per rapine e truffe. Il loro arresto per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato convalidato e sono stati condotti in carcere.