Speronano la Polizia con l'auto rubata, poi scappano nei campi e si nascondono in un canale: arrestati Due uomini sono stati arrestati dopo che, fermati a bordo di un'auto rubata, hanno speronato una volante della polizia e si sono dati alla fuga, per poi scappare a piedi nei campi nascondendosi anche nelle acque di un canale.

Hanno speronato le pattuglie della polizia con un'auto rubata, sono fuggiti e, una volta fermati, hanno cominciato a correre nei campi, nascondendosi anche nelle acque gelide di un canale. Questi sono alcuni dei passaggi della fuga rocambolesca, avvenuta lunedì 13 gennaio nell'hinterland milanese, che ha visto come protagonisti una donna e due uomini a bordo di una Renault Clio bianca.

Tutto è cominciato attorno alle 13:15, nel parcheggio del centro commerciale Le Cupole di San Giuliano, sulla via Emilia, dove due pattuglie della Polizia locale hanno individuato un'automobile, una Clio bianca, che risultava rubata. La macchina ha parcheggiato vicino all'ingresso dell'edificio e gli agenti si sono avvicinati per identificare le persone a bordo.

È in quel momento che il conducente ha fatto retromarcia, colpendo le due auto di servizio parcheggiate dietro la sua, e cominciando la sua fuga, inseguito dalle volanti della Polizia. Dopo aver percorso via Gorki e via Tolstoj, l'uomo si è infilato in una stazione di servizio in via della Pace dove è stato bloccato dalle due macchine della Polizia. A quel punto la donna si è consegnata spontaneamente agli agenti, mentre i due uomini hanno continuato la loro fuga a piedi scappando nei campi.

Uno dei due, il passeggero di 33 anni, è stato trovato dopo una ventina di minuti vicino a cascina Molinazzo. Il conducente, invece, è stato trovato a due chilometri di distanza dalla stazione di servizio, mentre tentava di nascondersi sotto a un ponte, nell'acqua gelida del canale che corre parallelo a via Emilia. Identificato, l'uomo è risultato essere un 28enne con precedenti per spaccio, che in passato aveva già speronato altre automobili delle forze dell'ordine

I due fuggiaschi sono stati arrestati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, a cui si è aggiunta, per il conducente, anche l'accusa di ricettazione per il furto della Clio, che risultava essere stata rubata a fine dicembre a Sedriano, nell'hinterland milanese. La donna invece è risultata irregolare ed è stata denunciata per violazione della legge sull'immigrazione.