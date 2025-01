Ruba un furgone ma non si accorge del gps a bordo: il video dell’inseguimento con i carabinieri in centro a Milano Un uomo di 34 anni è evaso dai domiciliari ed è fuggito su un furgone rubato: non si è accorto che sul mezzo era attivo uno smartphone che fungeva da localizzatore Gps. I carabinieri lo hanno arrestato dopo un inseguimento per il centro di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rubato un furgone dopo essere evaso dai domiciliari, ma non si è accorto che sul mezzo c'era uno smartphone dell'azienda e che fungeva da localizzatore Gps. Per le vie di Milano dunque è scattato un inseguimento con i carabinieri: l'uomo alla guida del furgone ha iniziato a fuggire ad alta velocità, è stato fermato qualche chilometro dopo e arrestato in corso Sempione.

L'allarme ai carabinieri del Nucleo Radiomobile è stato lanciato ieri venerdì 3 gennaio: i militari erano intervenuti dopo una chiamata che segnalava un uomo, si è scoperto poi avere 34 anni, in via Vincenzo Monti a bordo di un furgone rubato poco prima in una società di tour operator.

I carabinieri si sono subito messi sulle tracce del mezzo perché sul furgone era presente uno smartphone dell'azienda con attivato il localizzatore Gps. Alla vista dei militari e alla richiesta di fermarsi, il 34enne al posto di rallentare ha accelerato. La fuga però è durata qualche chilometro ed è stata ripresa in un video dei carabinieri: è stato arrestato poco dopo. Il veicolo è stato restituito ai proprietari.

Ora l'uomo, italiano con già dei precedenti, dovrà difendersi dall'accusa furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per evasione.