Furti in villa a Milano e in Brianza, dodici furti in due settimane: fermata banda Una banda di ladri è stata trovata e fermata: è accusata di aver commesso furti nelle ville tra le province di Milano e Monza e Brianza.

A cura di Ilaria Quattrone

(immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, la Polizia di Stato ha diffuso la notizia che nei giorni scorsi ha fermato due uomini perché accusati di aver commesso una serie di furti in alcune ville tra le province di Milano e Monza Brianza. Un terzo è ricercato. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Milano. I tre hanno tra i 27 e i 35 anni e sono accusati di associazione per delinquere e furto in abitazione.

I furti sarebbero avvenuti tutti a novembre 2024. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Milano, ha permesso di individuare un'automobile di grossa cilindrata che è poi risultata essere rubata e che è stata usata dagli indagati per alcuni spostamenti. Sulla base di quanto ricostruito dagli investigatori, grazie ai servizi di osservazione e alle intercettazioni ambientali, il gruppo avrebbe, in sole due settimane, messo a segno ben dodici furti.

Gli investigatori hanno scoperto che la banda aveva collaudato un protocollo che consisteva nell'individuare le abitazioni da svaligiare, nel dividersi i ruoli e nell'avere diverse chiavi alterate e strumenti di scasso. Due di loro sono stati beccati nella provincia di Monza e Brianza e trasferiti nel carcere della provincia. Il terzo uomo è attualmente ricercato. Durante la notifica del fermo, gli investigatori hanno trovato l'automobile utilizzata per commettere i furti. Sono state trovate diverse targhe clonate, gli attrezzi usati per commettere i colpi, una somma di denaro in contanti e dei preziosi.