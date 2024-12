video suggerito

Mettono a segno dodici furti nelle ville in due settimane: come hanno fatto i tre ladri Tre ladri, tra i 27 e i 35 anni e originari dell'Albania, lo scorso novembre hanno messo a segno dodici colpi in altrettante ville utilizzando macchine con targhe clonate. Due sono stati arrestati, il terzo è in fuga.

A cura di Giorgia Venturini

Avevano messo a segno dodici colpi nelle ville della Brianza usando chiavi alterate e targa della macchina clonata. Così avevano agito tre ladri, tra i 27 e i 35 anni e originari dell'Albania, lo scorso novembre. Ora nei loro confronti è scattato un decreto di fermo: dovranno difendersi dall'accusa di reati di associazione per delinquere e furto in abitazione.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, sarebbero scattate dopo il controllo su una auto di grossa cilindrata utilizzata nei loro spostamenti che risultava essere stata rubata. Così gli agenti si sono subito messi sulle tracce dei ladri e in poco tempo hanno scoperto i dodici colpi messi a segno nella provincia di Monza e Brianza. Agivano sempre allo stesso modo: ovvero ogni componente del gruppo aveva un ruolo specifico e veniva accuratamente scelta la villa da svaligiare.

Durante i sopralluoghi della zona gli agenti hanno trovato l'auto usata per mettere a segno i furti: aveva la targa clonata e al suo interno gli strumenti per mettere a segno i colpi. Così come anche una somma di denaro in contanti.

Due tre membri della banda criminale sono stati rintracciati in Brianza, il terzo è ancora in fuga. Il provvedimento di fermo è stato convalidato dal competente GIP presso il Tribunale di Monza. I due arrestati si trovano ora in carcere.