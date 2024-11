Assaltavano aziende della logistica, sgominata banda: arrestate 12 persone Dodici persone sono state arrestate perché accusate di aver assaltato diverse aziende della logistica del Nord Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 26 novembre i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Milano, Monza Brianza e Parma, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di dodici persone. La misura è stata emessa dal giudice delle indagini preliminari di Milano su richiesta della Procura. Sono accusati, a vario titolo, di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio.

Nell'estate 2022 i militari hanno iniziato a indagare su un gruppo che avrebbe commesso furti ai danni di aziende del settore della logistica. In particolare hanno scoperto che si trattava di un'organizzazione para-militare che commetteva furti ai danni di aziende che operavano nella logistica del nord-est: si sono appropriati di grandi quantità di materiale di elettronica (cellulari, tablet e notebook) e di metalli preziosi e vestiti.

Riuscivano a entrare nelle strutture quando queste erano chiuse o c'erano pochissimi operai e in dieci minuti mettevano a segno il colpo. In sostanza sbarravano le vie di accesso utilizzano diverse automobili rubate, cospargevano le strade con chiodi a tre-quattro punte così impedivano alle forze dell'ordine di avvicinarsi, usavano poi furgoni rubati per sfondare le porte di accesso dove poi entravano in massa senza mai usare armi o aggredire le persone presenti.

La merce rubata veniva poi portata su altri mezzi puliti e poi stoccate in alcuni locali di proprietà dei membri del gruppo. Il gruppo sarebbe responsabile di almeno quattro assalti commessi tra dicembre 2021 e ottobre 2022 ai danni di aziende che si trovano a Milano, Treviso, Bergamo e Venezia. Sono state rubate merci per 250mila euro.

Durante le perquisizioni è stato sequestrato un fucile rubato, undici cartucce di vario calibro, una fiamma ossidrica, alcuni passamontagna, centraline modificate di auto, duplicati di chiavi, spadini per l'apertura di macchine e un disturbatore di frequenze.