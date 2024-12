Arrestati 14 pusher a Milano, come era organizzato il gruppo criminale: c’era chi faceva l’apprendistato Quattordici persone sono state arrestate dalla polizia perché appartenenti a due gruppi criminali attive nel traffico di droga: per lo spaccio si servivano dei “cavallini” dall’estero, appena arrivavano in Italia dovevano fare un “apprendistato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Smantellate due associazioni criminali attive in più quartieri di Milano e nei paesi limitrofi. Questo il risultato dell'operazione della polizia, coordinata dalla Procura di Milano Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato all'arresto di 14 persone: due ordinanze di custodie cautelare sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari e ne sono stati destinatari sei cittadini italiani e otto cittadini albanesi. Sarebbero responsabili di un traffico di droga attivo a San Siro, Lampugnano, Baranzate e Bollate, dedite alla vendita, cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto e consegna di ingenti quantitativi di cocaina e hashish.

Alla fine sotto indagine sono finite 21 persone e 14 sono state arrestate, di cui 10 colte in flagranza di reato: la polizia ha sequestrato 700 g di cocaina e 4 kg di hashish.

Le indagini della polizia hanno svelato come le due organizzazioni criminali si servivano per lo spaccio al dettaglio dei così detti "cavallini" sia italiani che provenienti dall’Albania. Nel dettaglio, i pusher che arrivavano dall'estero erano privi di permesso di soggiorno e restavano in Italia per i 90 giorni previsti dalla legge per poi rientrare in Albania. Solo pochi giorni dopo, attivando un altro visto, ritornavano in Italia dove trascorrevano altri 90 giorni a disposizione dell'organizzazione.

Come spiega la polizia in una nota, "a ciascuno dei cavallini è stato assicurato il supporto logistico necessario per vivere a Milano (appartamenti mobiliati, vetture, telefoni) e una sorta di ‘apprendistato' sulle modalità di spaccio dei diversi quantitativi di stupefacente e su come essere contattati dai clienti e come raggiungere gli stessi clienti sul territorio per la cessione".