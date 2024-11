video suggerito

Nascondono la droga sotto l’auto e la bloccano con una calamita: due arresti Due uomini di 21 e di 31 anni sono stati arrestati per aver nascosto della droga sotto l’auto che veniva bloccata con una calamita. A scoprire tutto sono stati gli agenti della Squadra Mobile a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Altro giro di droga scoperto a Milano. Due uomini di 21 e di 31 anni sono stati arrestati per aver nascosto della droga sotto l'auto che veniva bloccata con una calamita. A scoprire tutto sono stati gli agenti della Squadra Mobile e ora i due arrestati dovrannno difendersi dall'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i poliziotti della Mobile erano impegnati un servizio di contrasto allo spaccio di droga in zona Moscova, Porta Venezia, Brera e nelle vie vicine intorno alle 23 di mercoledì quando si sono insospettiti di una macchina. Hanno notato che i due uomini, originari dell'Albania, a bordo dell'auto hanno fatto qualche metro e poi hanno fatto salire quello che è stato scoperto essere successivamente un uomo italiano di 39 anni. Questo dopo pochissimi minuti è sceso.

I poliziotti a questo punto hanno fermato il 39enne e lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina. Subito gli agenti si sono attivati per fermare l'auto, bloccata poi in via del Sarto. La perquisizione dei due albanesi e dell'auto ha permesso di sequestrare oltre 2.300 euro in contanti mentre al di sotto dell'auto è stato trovato, nascosto nella sottoscocca e agganciato con una calamita, un involucro in plastica: all'interno di trovavano quattro bustine con circa 26 grammi di cocaina.