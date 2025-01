video suggerito

Non si fermano all'alt dei carabinieri e si schiantano contro un'altra auto: fermato un 40enne, in fuga due uomini Nel pomeriggio di sabato 11 gennaio un'auto non si è fermata all'alt dei carabinieri a Codogno facendo partire un inseguimento per le strade della città. La fuga è terminata con un incidente. I militari hanno fermato un 40enne, ma gli altri due occupanti della vettura (risultata rubata) sono riusciti ad allontanarsi.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un'auto, nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio, non si è fermata all'alt dei carabinieri a Codogno (in provincia di Lodi) e ha iniziato una corsa tra le vie della città inseguita dalla pattuglia. La fuga è terminata con lo schianto della vettura contro un altro mezzo in quel momento fermo per dare la precedenza a una rotatoria. Due dei tre uomini che si trovavano a bordo dell'auto sono riusciti a fuggire, mentre il terzo è stato fermato e denunciato. Dentro la vettura, risultata rubata nei giorni scorsi, sono stati trovati diversi arnesi da scasso.

L'inseguimento per le vie di Cologno è iniziato intorno alle 18 dell'11 gennaio nel quartiere San Biagio, dove era appostata una pattuglia dei carabinieri. Un'auto, una Kia, non si è fermata all'alt e, anzi, avrebbe provato a seminare i militari fuggendo nella direzione della stazione ferroviaria. Come riportato da Il Cittadino, arrivata nei pressi della rotatoria tra via Buonarroti e via Martiri dello Spielberg la Kia ha impattato contro un'auto ferma per dare la precedenza. A bordo c'era un 25enne che, ferito, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Due dei tre uomini che si trovavano a bordo della Kia sono riusciti ad allontanarsi e, almeno per il momento, a far perdere le loro tracce. Il terzo, un 40enne di origine sudamericana, è stato fermato dai carabinieri e denunciato. Le accuse nei suoi confronti sono di concorso in ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso. L'ipotesi è che il gruppo stesse cercando un'abitazione da svaligiare. La Kia usata per la fuga è risultata essere stata rubata nei giorni scorsi in un paese della provincia di Como. Al termine dei controlli, è stata restituita incidentata al legittimo proprietario.