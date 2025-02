video suggerito

Svaligiano un appartamento a Milano, ma vengono bloccate dal custode e da sua moglie: arrestate due ragazze La polizia ha arrestato una 18enne e una 21enne per rapina impropria aggravata. Le due ragazze sono state bloccate dal custode del palazzo e da sua moglie dopo che avevano svaligiato un appartamento a Milano. In fuga due complici.

A cura di Enrico Spaccini

Una 18enne e una 21enne sono state arrestate nel pomeriggio di sabato 22 febbraio a Milano con l'accusa di rapina impropria aggravata. A bloccarle, subito dopo il colpo messo a segno nell'appartamento di un condominio di via Marco Aurelio, sono stati il custode del palazzo e la sua compagna. I due, infatti, avevano sentito rumori sospetti provenire da un'abitazione e, dopo aver chiamato il 112, si sono messi all'inseguimento di un gruppo di persone in fuga. Le due ragazze sono state bloccate subito, mentre una terza complice e un uomo che era con loro sono riusciti a fuggire.

La banda era entrata in azione nel pomeriggio del 22 febbraio in un appartamento al secondo piano di un condominio di via Marco Aurelio, tra viale Monza e il parco Trotter, approfittando della momentanea assenza delle due 36enni che vivono in quell'abitazione. Stando ai primi rilievi, il gruppo si sarebbe introdotto nella casa riuscendo a forzare la porta d'ingresso. Una volta dentro, hanno preso tutto quello che di prezioso sono riusciti a trovare: soldi, gioielli e orologi.

Proprio quando i quattro stavano provando a fuggire, il portiere 42enne dello stabile e sua moglie di 39 anni, entrambi originari dello Sri Lanka, hanno sentito rumori sospetti e sono intervenuti. La coppia ha visto la banda che si stava allontanando e si è messa al suo inseguimento. I due hanno bloccato due ragazze, nonostante queste gli abbiano spruzzato contro lo spray al peperoncino, mentre gli altri sono fuggiti.

Le due ragazze, una 18enne di nazionalità belga senza precedenti e una 21enne italiana già nota alle forze dell'ordine, sono state arrestate con l'accusa di rapina impropria aggravata e trasportate al carcere di San Vittore. La refurtiva che la polizia ha trovato addosso a loro è stata riconsegnata alle proprietarie di casa. Il portiere e la moglie, invece, sono stati visitati sul posto dal 118.