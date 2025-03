Accerchiato da sei ragazzi e rapinato fuori dalla metro M2 a Milano: il video dell’aggressione Un uomo di 35 anni è stato aggredito all’uscita della fermata della metropolitana Cimiano a Milano. Lo avrebbero accerchiato sei ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, che sono stati fermati perché accusati di rapina aggravata in concorso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di venerdì 28 febbraio un uomo di 35 anni è stato aggredito all'uscita della fermata della metropolitana M2 Cimiano a Milano. Lo avrebbero accerchiato sei ragazzi, tra i 18 e i 25 anni, che sono stati fermati perché accusati di rapina aggravata in concorso. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile, la vittima sarebbe salito sul treno della metropolitana alla fermata Stazione Centrale. Lì è stata individuata dal gruppo.

Una volta che il 35enne è sceso alla fermata Cimiano, è stato seguito fino alle scale d'uscita di via Palmanova dai sei. Uno di loro, lo ha superato e lo ha spinto giù dalle scale: l'uomo è quindi caduto dalla scalinata ed è stato aggredito da altri tre membri della banda. Altri due giovani avrebbero invece assistito all'aggressione. Dopodiché gli avrebbero strappato la catenina d'oro e sarebbero scappati in direzioni diversi. Sono stati subito chiamati i soccorsi e le forze dell'ordine. La vittima è stata portata in ospedale dove le è stata diagnostica una frattura del terzo distale del perone.

Nel frattempo gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso. In primis, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza. Attraverso l'analisi dei filmati, è stato possibile risalire all'identità dei presunti responsabili. Il 5 marzo, gli investigatori hanno fermato due di loro vicino alla Fiera di Rho. A uno dei due, è stata trovata una lama da rasoio e un'altra di taglierino: entrambe erano nascoste nella cover del cellulare. Inoltre aveva con sé un mazzo di chiavi. Grazie a queste, i poliziotti sono risaliti a un appartamento che era occupato abusivamente da un 25enne e altri giovani. All'interno sono stati trovati due membri della banda dell'aggressione del 28 febbraio: hanno 20 e 21 anni ed entrambi avevano due coltelli a serramanico.

Gli agenti del commissariato di Quarto Oggiaro, durante un controllo, hanno trovato un altro complice, un 18enne. L'ultimo, un 19enne, è stato trovato dagli agenti del commissariato Porta Ticinese durante un controllo vicino alla metropolitana MM2 Famagosta in direzione Assago: aveva con sé una catenina spezzata e uno spray al peperoncino.