Entra in casa di due anziani e una donna con una bimba piccola e li rapina con un coltello: fermato 21enne Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato perché accusato di aver rapinato due anziani e una donna nei loro appartamenti a Milano: si sarebbe intrufolato e poi li avrebbe minacciati con un coltello.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Gli agenti della polizia di Milano hanno fermato un uomo di 21 anni perché accusato di aver commesso alcune rapine pluriaggravate nei confronti di due anziani e una donna che vivono in due edifici che si trovano in piazzale Selinunte. Il primo episodio contestato è avvenuto lo scorso 12 febbraio. Gli agenti del commissario Bonola sono infatti intervenuti dopo che una 44enne ha denunciato loro che un giovane si era introdotto in casa sua. La vittima stava dormendo con la figlia minore quando si è svegliata di soprassalto per un rumore proveniente dalla porta finestra che affaccia sul cortile interno.

Quando si è alzata dal letto, si è trovata di fronte un ragazzo armato di coltello. Il 21enne dopo averle rubato diversi gioielli – per un valore di circa duemila euro – gli ha rubato seicento euro. I rilievi degli investigatori hanno permesso di scoprire che si è intrufolato nell'appartamento grazie a un ponteggio che si trovava all'esterno del condominio. Ad aiutarlo ci sarebbe stato un complice. Quest'ultimo sarebbe scappato dal ponteggio mentre il giovane dalla porta d'ingresso. Il 2 marzo, invece, i poliziotti di via Falck sono intervenuti allo stesso indirizzo perché, anche lì, era stata segnalata una rapina commessa in una scala di un diverso condominio.

In questa occasione, il 21enne avrebbe ascoltato la conversazione tra una 86enne e un inquilino che svolge lavori di idraulica. Il ragazzo si sarebbe offerto di sistemare lo scaldabagno e una volta in casa avrebbe minacciato l'anziana e il fratello di lei, un 82enne, con un coltello estratto da un cassetto della cucina. Si sarebbe fatto consegnare da loro ben 170 euro. Il 21enne è stato rintracciato in un hotel vicino a piazzale Siena: aveva ancora con sé il mazzo di chiavi del secondo appartamento in cui si era introdotto. È stato sottoposto a fermo e poi il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.