Picchia due fidanzati per rapinarli, arrestato: a incastrarlo è stato il suo occhio Un ragazzo di 19 anni e il suo complice sono stati arrestati perché accusati di aver picchiato e rapinato una coppia. Uno dei due è stato riconosciuto dalle vittime per un evidente strabismo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nei giorni scorsi un ragazzo di 19 anni è stato arrestato insieme a un giovane di 25 anni perché accusati di aver rapinato una coppia, entrambi 24enni, la sera del 28 agosto scorso in via Carlo Dolci in zona San Siro a Milano.

Alle 20 di sera di mercoledì scorso la coppia è stata sorpresa alle spalle e aggredita da tre persone. Sono stati buttati a terra e picchiati: sarebbero stati presi a calci e pugni. Dopodiché i rapinatori avrebbero spruzzato lo spray al peperoncino e avrebbero portato via all'uomo un orologio dal valore di trecento euro. Le vittime hanno poi chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Bonola.

Agli investigatori, i due ragazzi hanno fornito una descrizione dei ladri. In particolare modo hanno raccontato che uno dei due aveva un evidente strabismo. E proprio questo elemento ha permesso ai poliziotti di poter individuare l'aggressore. Gli agenti, infatti, si sono appostati per due giorni nella zona. Il secondo giorno hanno individuato il giovane descritto dalla coppia e uno dei due complici: entrambi si trovavano in un palazzo abbandonato in via Falck. Uno di loro

Sono stati quindi fermati e portati in commissariato. Dagli accertamenti è emerso che il 25enne aveva già precedenti per furti e immigrazione clandestina. L'altro invece non era segnalato nei database della Questura. Per entrambi è stato convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere. Ancora ricercato il terzo complice.