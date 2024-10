video suggerito

Una baby gang minaccia e ruba un cellulare a un 15enne a Milano: arrestati Martedì 1 ottobre, a Porta Nuova, nel centro cittadino di Milano, un 15enne è stato derubato da una baby gang di coetanei. Gli hanno sottratto il cellulare e poi sono stati arrestati dalla Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella prima serata di martedì 1 ottobre, a Porta Nuova nel centro cittadino di Milano, un 15enne è stato derubato da una baby gang di coetanei. I malviventi lo hanno accerchiato e minacciato più volte, successivamente lo hanno costretto a consegnare il cellulare. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile che sono riusciti a rintracciare i tre 16enni in fuga che sono stati denunciati per rapina in concorso.

Il luogo esatto della rapina è viale Liberazione, in zona Porta Nuova nel centro di Milano. Un ragazzino di 15 anni stava per rientrare a casa quando 3 coetanei poco più grandi di lui lo hanno avvicinato per rapinarlo. Dopo averlo minacciato ripetutamente sono riusciti a strappargli dalle mani il cellulare. Successivamente hanno tentato la fuga ma non sono riusciti ad andare lontano grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

I poliziotti in borghese della Squadra Mobile milanese presenti sul posto, avendo notato il fare sospetto dei tre 16enni si sono appostati e hanno assistito alla scena. Consumato il furto sono intervenuti tempestivamente per difendere l'incolumità della vittima. Al momento dell'identificazione i membri della baby gang avevano ancora addosso il cellulare sottratto al coetaneo. Si tratterebbe di due italiani e un giovane di origine egiziana.

Per i tre, tutti senza precedenti penali, è scattata una denuncia per rapina in concorso. Allo stato attuale risultano indagati in stato di libertà.