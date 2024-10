Arrestati 18 componenti delle baby gang milanesi: rapinavano i passeggeri con il coltello in metro e sulla 90 Nella prima mattinata di giovedì 31 ottobre, a Milano, la Polizia ha effettuato una maxi operazione contro le baby gang che ha portato all’arresto di 18 adulti e un minore. Altre 20 persone sono state denunciate. Sequestrate sostanze stupefacenti e vari oggetti di valore ottenuti tramite i furti. Gli indagati colpivano in centro e in diverse zone della periferia milanese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine presa dal video fornito dalla Polizia

Nella prima mattinata di giovedì 31 ottobre, la Polizia ha effettuato, in tutta Italia, una maxi operazione contro le baby gang e "i fenomeni di devianza giovanile". Nel capoluogo lombardo, sono stati arrestati 18 ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni, e un minorenne con l'accusa di rapina. Nelle perquisizioni sono state sequestrate anche un grande quantitativo di sostanze stupefacenti e oggetti di valore sottratti alle vittime. Gli indagati effettuavano i reati in centro e in periferia, gli ultimi in ordine cronologico sono stati effettuati nella tarda serata di ieri.

Sono state arrestate 18 persone tra cui un minore

L’attività nel capoluogo meneghino è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile – coadiuvata dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine – e ha interessato diverse zone del centro cittadino e della periferia ritenute teatro di eventi criminosi riconducibili al fenomeno delle gang di strada.

I controlli effettuati dagli agenti hanno portato all'arresto di 18 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni e un minore accusato di rapina. Sono state 20 le denunce (di cui tre a carico di minori) mentre le persone identificate sono risultate essere in totale 844.

Sequestrato un grande quantitativo di sostanze stupefacenti e vari oggetti di valore

Le perquisizioni hanno portato al sequestro di 250 grammi di cocaina, un chilo e mezzo di marijuana e hashish, 12 grammi di eroina e diverse pastiglie di ossicodone. Inoltre, sono state sequestrate anche diverse collane in oro – che erano il bottino ottenuto grazie ai furti -, telefoni cellulari, occhiali da sole, bilancini di precisione e oltre 4 mila euro in contanti.

Le ultime azioni compiute dalle baby gang risalgono a ieri

Le vittime preferite delle baby gang erano proprio i coetanei. Nella tarda serata di ieri, un ragazzo che si trovava sulla banchina della fermata Gerusalemme del metrò "lilla" di Milano, è stato aggredito da due 20enni che dopo averlo minacciato con un coltello gli hanno strappato la catenina prima di darsi alla fuga. Il repentino intervento della Squadra Mobile ha permesso l'identificazione dei malviventi che sono stati arrestati durante la notte.

Un episodio simile si è verificato su un bus della linea 90, dove un giovane ha sfilato a un minore il cellulare all'altezza di viale Migliara. Anche in questo caso, è stato identificato poco dopo dagli agenti che pattugliavano le strade.