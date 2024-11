Picchiano un ragazzo per un debito e lo abbandonano per le strade di Cinisello Balsamo: arrestati 4 giovani

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Quattro ragazzi, con meno di 30 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Voghera (in provincia di Pavia) con le accuse, a vario titolo, di sequestro di persona e lesioni. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbero loro i responsabili del pestaggio e, appunto, del sequestro di un giovane avvenuto lo scorso 22 agosto a Sannazzaro de' Burgondi, comune della Lomellina. La vittima venne, poi, abbandonata in strada a Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano) con diverse contusioni e una frattura al viso.

Il pestaggio e l'abbandono a Cinisello Balsamo

Le indagini erano scattate in seguito alla denuncia di una donna che aveva raccontato di aver assistito a una lite violenta avvenuta in strada a Sannazzaro. La testimone aveva, inoltre, raccontato di aver visto il giovane che, con il volto tumefatto, era stato costretto con la forza a salire in auto.

Il ragazzo era stato, infine, abbandonato per strada a Cinisello Balsamo. Di propria iniziativa si era recato al pronto soccorso, dove i medici gli avevano diagnosticato diversi giorni di prognosi per una frattura al volto e per le gravi contusioni, ma non ha mai sporto denuncia.

Le indagini dei carabinieri

Non avendo molti elementi a disposizione, i carabinieri si sono concentrati in particolare sull'auto usata per la fuga dopo il pestaggio. Una volta identificata, i militari della Compagnia di Voghera, insieme ai colleghi di Milano Porta Magenta, Corsico e Busto Arsizio, hanno arrestato quattro giovani, tutti con meno di 30 anni, nella mattinata di martedì 12 novembre. Dopo le formalità di rito, sono stati condotti nelle carceri di San Vittore (Milano) e Busto Arsizio (Varese).

Non sono ancora chiare le motivazioni del pestaggio. L'ipotesi formulata dagli investigatori è che la vittima avesse un qualche tipo di debito con i suoi assalitori, probabilmente legato al traffico di sostanze stupefacenti.