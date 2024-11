video suggerito

Chiamano le prostitute per un appuntamento ma una volta insieme le picchiano e rapinano: 4 arresti Almeno due prostitute sono state rapinate e picchiate da una banda di quattro persone che si sono introdotte in casa loro chiedendo una prestazione sessuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

(immagine di repertorio)

Quattro persone sono finite in manette con l'accusa di dare appuntamento alle prostitute, ma una volta in casa loro le picchiavano e le rapinavano. Gli arrestati, di di età tra i ventuno ed i ventisei anni, dovranno ora difendersi dall'aver commesso due rapine in altrettante abitazioni e dal reato di lesioni personali aggravate.

I reati sarebbero stati commessi lo scorso marzo. Stando alle prime informazioni, uno degli indagati avrebbe chiamato una prostituta per richiedere una prestazione sessuale. Una volta ottenuto l'indirizzo della donna, i quattro rapinatori si sono introdotti con prepotenza nell'abitazione: la donna era stata presa a pugni al volto e riempita di schiaffi. I malviventi a questo punto hanno svaligiato la casa, scappando poi con cellulare, gioielli e denaro contante. Questo copione si è ripetuto almeno due volte.

I poliziotti della Squadra Mobile di Milano avevano ricevuto la denuncia delle donne e avevano fatto scattare le indagini. Subito si erano messi a visionare i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona e quelle presenti in un taxi con il quale i rapinatori si erano dati alla fuga. In poco tempo gli agenti sono riusciti a risalire all'identità dei rapinatori e per loro sono scattate le manette.